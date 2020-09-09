أندية عالمية تتضامن مع السودان في مواجهة الفيضانات

المصدر: متابعة – محمد فضل

تفاعل عالم كرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي مع السودان والذي يعاني أسوأ كارثة طبيعية تسببت فيها الفيضانات غير المسبوقة والتي ضربت البلاد وخلفت دماراً كبيراً، وأعلنت العديد من أندية العالم تضامنها مع السودان بعد موجة الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخراً.

ونشر الحساب العربي لنادي أي سي ميلان: ”الجميع في أي سي ميلان يقف مع الشعب السوداني في هذه المحنة، خالص تعازينا لأسر الضحايا وتمنياتنا بالشفاء للمصابين والسلامة للسودان واختتم النادي التغريدة بعبارة "نقف مع السودان".

وتضامن ناد إيطالي آخر وهو روما مع المتضررين من الفيضانات بالسودان، وذكر النادي على موقعه العربي: قلوب الجميع في نادي روما مع كل المتضررين من الفيضانات في السودان .

وأمتد التفاعل لأندية البوندسيلغا حيث عبر نادي بروسيا دروتموند الألماني عن تعازيه للمتضررين، وقال النادي قلوبنا مع ضحايا الفيضانات ودعمنا ودعواتنا لكل من تأثروا بسبب الفيضانات نحن ندعمكم . ابقوا أقوياء مع صورة علم السودان .

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