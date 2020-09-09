رونالدو أول لاعب أوروبي يحرز 100 هدف مع منتخب بلاده

المصدر: البيان الإلكتروني



اقترب النجم كريستيانو رونالدو من رقم الإيراني علي دائي بعدما سجل هدفه رقم 101 في المباريات الدولية مع منتخب بلده. وأحرز رونالدو هدفين للبرتغال في مرمى السويد في مباراة بدوري أمم أوروبا، ليكون أول لاعب أوروبي يحقق ذلك.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفه المئة مع منتخب البرتغال في مباراته خارج الديار أمام السويد في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم مساء أمس الثلاثاء، لينضم إلى الإيراني علي دائي، وهما الوحيدان اللذان سجلا مئة هدف أو أكثر على المستوى الدولي، بحسب (DW).

وبعد أن تصدى حارس السويد روبن أولسن لعدة محاولات من رونالدو لم يهدر المهاجم البالغ من العمر 35 عاما الفرصة عندما حصل على ركلة حرة قبل الاستراحة. وسددها رونالدو قوية من فوق الحائط البشري لتسكن الشباك.

وهز رونالدو الشباك مجددا في الدقيقة 72 بتسديدة رائعة من خارج المنطقة لتتقدم البرتغال 2-صفر، ليصبح رصيد أهدافه الدولية 101 هدف حتى الآن.

وخاض رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني سابقا ومهاجم يوفنتوس الإيطالي حاليا أمس المباراة رقم 165 له مع المنتخب البرتغالي.

وأحرز الدون البرتغالي أول أهدافه مع المنتخب الأول للبرتغال في الهزيمة 1-2 أمام اليونان في بطولة أوروبا 2004، أي بعد عام من انضمامه لمنتخب البرتغال.

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