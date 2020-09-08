تصريح صادم من نجم ريال مدريد عن ميسي

المصدر: البيان الإلكتروني

تحدث النجم الألماني، توني كروس، لاعب ريال مدريد الإسباني عن قضية انتقال قائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، التي شغلت عالم الكرة، قبل أن يعلن الأخير بقاءه في ناديه.

وقال كروس، خلال مقابلة مع صحيفة "بليك" السويسرية على هامش لقاء ألمانيا وسويسرا، الذي انتهى بالتعادل 1-1 ضمن مباريات دوري الأمم الأوروبية: "لا أعتقد أن ينضم ميسي إلى ريال مدريد".

وأوضح: "لا أعتقد أنه مستعد للمجيء. لكن من المحتمل أنه لا يريد المجيء إلى ريال مدريد وهو أمر متبادل. لهذا السبب أعتقد أنه لا يمكن أن يحدث وصول محتمل للأرجنتيني إلى النادي الأبيض أبدا"..

وعن علاقته بمدربه الفرنسي زين الدين زيدان، قال كروس: "يساعد نفسه بنفسه كما كان لاعبا كبيرا. إنه يعرف بالضبط ما الذي يحفزنا وما هو أن تكون لاعبا في ريال مدريد، ويطبق هذه المعرفة بطريقة ممتازة".

وأضاف "إنه جيد بشكل لا يصدق في إدارة هذه المجموعة من النجوم. إنه يعرف جميع اللاعبين ويوحدهم في المجموعة ويسيطر على كل شيء حول ريال مدريد. كما أنه جيدا جدا من الناحية الفنية. إنه أفضل مدرب يمكن أن أطلبه"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وخلال المقابلة، استعرض توني كروس وصوله إلى إسبانيا موضحا أن أكثر ما كلفه هو تعلم اللغة.

وأوضح قائلا: "يجب التفرقة بين الرياضة والحياة الخاصة. كان موضوع الرياضة سريعا جدا لأن الزملاء استقبلوني بترحيب شديد. أما بالنسبة للغة، فقد كنت محظوظا لأن المدرب أنشيلوتي وبعض اللاعبين مثل غاريث بيل وكريستيانو رونالدو يتحدثون الإنجليزية".

وأكمل قائلا: "لم يكن تعلم اللغة بهذه السهولة. حتى أنني يجب أن أعترف أنني لم أكن متحمسا جدا. وإلى جانب ذلك، أردت التحدث بها فقط عندما أكون قادرا على القيام بذلك بشكل معقول. لم أتحدث بانتظام حتى السنة الثانية أو الثالثة. احتاجت زوجتي أيضا إلى القليل من الوقت لتعتاد على ذلك".

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