تعرف على ما طلبه مدرب برشلونة الجديد من ميسي في أول لقاء بينهما

المصدر: إعداد- عزالدين جادالله

حالة من السعادة غمرت جمهور فريق برشلونة الإسباني بعد رؤية نجمهم المفضل الأرجنتيني ليونيل ميسي يعود للتدريبات مساء أمس، بعد قراره البقاء مع النادي الكاتالوني حتى نهاية عقده في 2021، لأنه لا يستطيع الذهاب إلى المحكمة.

وبالرغم من خوض ميسي للتدريبات منفرداً طبقاً لبرتوكول رابطة الدوري الإسباني في ظل انتشار جائحة كورونا " كوفيد-19"، إلا أن مشهد النجم الأرجنتيني وهو يداعب الكرة لاقى ترحيباً وحفاوة كبيرة من قبل جمهور النادي الكاتالوني.

وما كاد ميسي يصل إلى النادي الإسباني حتى حرص المدير الفني الجديد رونالدو كومان على الاجتماع مع قائد الفريق لوضع النقاط على الحروف وفتح صفحة جديدة بعد التطور الأخير الذي شهده ملف ميسي حيث حسمه الأخير بقرار البقاء في قلعة برشلونة حتى نهاية الموسم.

وبدا واضحاً أن مدرب برشلونة الجديد يرغب في كسب ولاء ميسي والتأكيد في الوقت نفسه على أهمية اللاعب والدور الذي يقوم به مع الفريق، كما أن عودة ميسي لاستكمال عقده تعني التزامه التام كما لو كان لاعباً انضم للتو للفريق.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن كواليس الاجتماع.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن كومان التقى بميسي نصف ساعة، وطالبه بأقصى قدر من الالتزام.

وأضافت: "كومان مقتنع بأنه سيجعل ميسي متحمسا لما يطلبه منه، وبرشلونة سيكون فريقا مخيفا مرة أخرى ويحظى بالاحترام في أوروبا".

وواصلت: "عاد ميسي، وكومان طلب منه تقديم كل شيء، لمحاولة إزالة ما حدث في الأسابيع الأخيرة والمشاركة بشكل كامل في المشروع".

وتابعت الصحيفة: "قال كومان إن ميسي إذا قدم الأداء الذي يقدمه عادة سيكون سعيدا جدا به".

ولم يحضر ميسي الكشف عن فيروس كورونا قبل ثمانية أيام، وغاب عن كل الجلسات التالية استعدادا لبداية الموسم، بعدما أرسل مذكرة رسمية للنادي يطلب فيها الرحيل.

لكن هداف برشلونة التاريخي ظهر في التدريب المسائي لفريقه أمس، وهو الأول له مع المدرب الجديد رونالد كومان بعد خضوعه للكشف عن فيروس كورونا في منزله يوم الأحد الماضي.

وقال برشلونة في بيان "بدأت للتو تحضيرات ليو ميسي لموسم 2020-2021"، مضيفا: "لاعب برشلونة صاحب الرقم 10 تمرن وحيداً، على غرار (البرازيلي فيليبي) كوتينيو (العائد من إعارته لبايرن ميونيخ الألماني) تماشياً مع بروتوكول "الليغا"، في حين تمرن اللاعبون الآخرون في الفريق مع بعضهم بعضا.

وعودة ميسي إلى الفريق لن تكون سهلة على الأرجح، لاسيما في ظل التوجه للتخلي عن صديقه الأوروغوياني لويس سواريز والتشيلي أرتورو فيدال المرجح انتقالهما الى إيطاليا للدفاع عن ألوان يوفنتوس وإنتر ميلان تواليا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز