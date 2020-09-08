قطع في الرباط الصليبي يبعد المهاجم الإيطالي تسانيولو عن الملاعب

المصدر: أ ف ب

أصيب مهاجم المنتخب الإيطالي لكرة القدم نيكولو تسانيولو بقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى خلال المباراة ضد نظيره الهولندي أمس في أمستردام في دوري الأمم الأوروبية، وسيخضع لعملية جراحية غداً الأربعاء كما أعلن ناديه روما الثلاثاء.

وسيغيب تسانيولو (21 عاما) مرة جديدة عن الملاعب لعدة أشهر علما بإنه عانى من إصابة مماثلة لكن في ركبته اليمنى وغاب فترة طويلة قبل أن يعود في القسم الثاني من الموسم الماضي.

ووقعت الإصابة عندما ارتطم تسانيولو بلاعب وسط منتخب هولندا دوني فان دي بيك قبيل انتهاء الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز إيطاليا بهدف يتيم.

وقال روما في بيان إن "نيكولو تسانيولو سيخضع لعملية جراحية الأربعاء بعد أن أكد فحص التصوير بالرنين المغناطيسي أن اللاعب أصيب بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي".

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي في 19 سبتمبر الجاري حيث يحل روما ضيفا على هيلاس فيرونا، قبل أن يستضيف في المرحلة الثانية يوفنتوس بطل المواسم التسعة الأخيرة في 27 سبتمبر.ِ

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