شاهد.. ميسي يتدرب وحيداً في برشلونة بعد قرار البقاء

المصدر: البيان الإلكتروني

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الاثنين الى تمارين برشلونة الإسباني، حيث تدرب وحيداً، وذلك بعد أن قرر البقاء مع النادي الكاتالوني حتى نهاية عقده في 2021 عوضاً عن المضي قدما في رغبته بالرحيل هذا الصيف.

وبعد أيام من التجاذبات بين الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عاما والنادي الذي يدافع عن ألوان فريقه الأول منذ 2004، شوهد الاثنين أفضل لاعب في العالم وهو يقود سيارته باتجاه مدينة جوان غامبر الرياضية في سانت جوان ديسبي قرابة الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ).

وخاض ميسي بعد ذلك التمارين وحيدا تماشياً مع بروتوكول رابطة الدوري في ظل جائحة فيروس "كوفيد-19"، بحسب "يورونيوز".

وقال برشلونة في بيان "بدأت للتو تحضيرات ليو ميسي لموسم 2020-2021"، مضيفا: "لاعب برشلونة صاحب الرقم 10 تمرن وحيداً، على غرار (البرازيلي فيليبي) كوتينيو (العائد من إعارته لبايرن ميونيخ الألماني) تماشياً مع بروتوكول "لا ليغا"، في حين تمرن اللاعبون الآخرون في الفريق مع بعضهم بعضا".

وخاض ميسي التمارين الأولى له تحت إشراف المدرب الجديد للفريق الكاتالوني الهولندي رونالد كومان، والأولى منذ أن كشف الجمعة بأنه أُجبِرَ على البقاء في برشلونة.

واتخذ ميسي الجمعة قرار البقاء لأنه لا يستطيع الذهاب إلى المحكمة، لكن من دون أن يخفف من حدة هجومه على رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، متهما إياه بعدم الالتزام بكلمته بشأن السماح له بالرحيل عن النادي مجانا في نهاية الموسم الماضي.

وعودة ميسي إلى الفريق لن تكون سهلة على الأرجح، لاسيما في ظل التوجه للتخلي عن صديقه الأوروغوياني لويس سواريز والتشيلي أرتورو فيدال المرجح انتقالهما الى إيطاليا للدفاع عن ألوان يوفنتوس وإنتر ميلان تواليا.

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