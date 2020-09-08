إيطاليا تهزم هولندا وبولندا تحبط مخطط البوسنة بدوري أمم أوروبا

المصدر: د ب أ

اقتنص المنتخب الإيطالي فوزا غاليا من مضيفه الهولندي 1 /صفر أمس الاثنين في الجولة الثانية من مباريات المستوى الأولى للمجموعة الأولى بدوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وفي مباراة أخرى بالجولة الثانية، فاز منتخب بولندا على مضيفه منتخب البوسنة والهرسك 2 /1.

ويتصدر منتخب إيطاليا ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، ويحل منتخب بولندا ثانيا بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن منتخب هولندا صاحب المركز الثالث في الوقت الذي يحل فيه منتخب البوسنة في المركز الرابع بنقطة واحدة.

ويدين منتخب إيطاليا بالفضل في هذا الفوز لنيكولو باريلاـ الذي سجل هدف الحسم في الشباك الهولندية في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول سجل باريلا هدفا للمنتخب الإيطالي بعدما كان أحد أفضل نجوم الفريق خلال التعادل مع البوسنة والهرسك بهدف لمثله يوم الجمعة الماضي.

وصنع منتخب هولندا فرصتين فقط وعانى في أغلب فترات المباراة أمام حيوية ضيفه.

وقال جورجيو كيليني؛ المدافع المخضرم لمنتخب إيطاليا الذي تعافى مؤخرا من جراحة في الركبة أبعدته عن الملاعب لنحو موسم كامل: "قمنا بالاستعداد للمباراة جيدا".

وأضاف "نلعب بمستوى جيد في آخر عامين، حيث حققنا 11 انتصارا متتاليا، للأسف لم نفز بالمباراة الأولى في البطولة لكن الوضع لم يكن سهلا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد".

وبدأ منتخب إيطاليا المباراة بشكل جيد ولاحت أول فرصة للفريق بواسطة باريلا الذي سدد كرة قوية مرت مباشرة فوق المرمى ثم سدد نيكولو زانيولو كرة عالية ضلت طريقها للشباك.

واهدر تشيرو إيموبيلي هداف الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، فرصة خطرة بعد تمريرة ذكية من لورينزو إنسيني.

وجاءت أول فرصة لهولندا في الدقيقة 32 بواسطة جورجينيو فينالدوم لكن الحارس جيانلويجي دوناروما أنقذ الموقف.

ووضع باريلا الازوري في المقدمة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول مستغلا تمريرة إيموبيلي.

وفي الشوط الثاني حاول الفريق الهولندي الإسراع من وتيرة لعبه لكنه كاد أن يستقبل الهدف الثاني عن طريق إيموبيلي قبل أن يتدخل الحارس ياسبر سيليسين وينقذ فرصة محققة من أمام إنسيني ثم تدخل دوناروما بدوره وأنقذ فرصة للفريق الهولندي قادها دوني فان دي بيك.

واهدر ممفيس ديباي فرصة ثمينة لأصحاب الأرض في الدقيقة 60 كما اهدر البديل زانيولو فرصة ذهبية لإيطاليا في الوقت بدل الضائع.

وفي المباراة الأخرى، نجح منتخب بولندا في تحويل تأخره بهدف أمام البوسنة إلى فوز مثير بهدفين.

وتقدمت البوسنة بهدف عن طريق هاريس هاجرادينوفيتش من ضربة جزاء في الدقيقة 24، لكن كميل جليك أدرك التعادل لبولندا في الدقيقة 45 وتكفل كاميل جروشيسكي بهدف الفوز في الدقيقة 67.

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