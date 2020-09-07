رياض محرز في روح معنوية عالية رغم إصابته بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

علق النجم الدولي الجزائري رياض محرز، جناح فريق مانشستر سيتي، على إصابته بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19".

وغرد الجزائري الدولي محرز عبر حسابه الرسمي على موقع ’’تويتر’’ وكتب:’’شكرا لكم جميعًا على رسائلكم الجميلة، أنا بخير، أبقوا بأمان واعتنوا بأنفسكم’’

على الرغم من عودة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، يسافر فريق بيب غوارديولا إلى ’’مولينو’’ لمواجهة ولفرهامبتون في المباراة الافتتاحية للموسم في 21 سبتمبر، مما يعني أن مشاركة الثنائي في تلك المواجهة أصبحت الآن موضع شك.

وقال مانشستر سيتي في بيان: ’’يمكن لمانشستر سيتي تأكيد أن نتائج اختبارات رياض محرز وإيمريك لابورت إيجابية لفيروس كورونا’’

أضاف: ’’ودخل اللاعبان حاليًا فترة من العزلة الذاتية وفقًا للدوري الإنجليزي وبروتوكول حكومة المملكة المتحدة بشأن الحجر الصحي، ولا تظهر عليهما أعراض الفيروس’’.

وواصل: ’’الجميع في النادي يتمنى لرياض وإيميريك الشفاء العاجل قبل عودتهما إلى التدريبات والموسم الجديد’’.

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