ليفربول يعرض جورجينيو على برشلونة بسعر مغر

المصدر: البيان الإلكتروني



بعد التكهنات التي أشارت إلى رغبة برشلونة الإسباني في ضم لاعب ليفربول الإنجليزي

جورجينيو فينالدوم، قالت تقارير صحفية إن بطل إنجلترا "سعّر" نجم خط وسطه بنحو 18 مليون يورو (15 مليون جنيه إسترليني).

وكان المدير الفني الهولندي الجديد لبرشلونة رونالد كومان، أكد رغبته في استقدام مواطنه الذي ساهم بشكل كبير في حصول ليفربول على لقبي دوري أبطال أوروبا عام 2019، والدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أبلغت إدارة ليفربول نظيرتها في النادي الكتالوني أن بإمكانها الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ29 عاما، مقابل سعر مخفّض هو 15 مليون جنيه إسترليني.

وينتهي عقد فينالدوم الحالي في "أنفيلد" بنهاية الموسم المقبل، ولم ترد بعد تقارير عن فتح باب المفاوضات لتجديده.

وحسب "ديلي ميل"، فإن ليفربول قرر تخفيض سعر فينالدوم للاستفادة منه ماديا، بدلا من فقدان خدماته مجانا بانقضاء عقده في يوليو 2021.

ويسعى كومان لتعزيز خط وسط فريقه بعد رحيل إيفان راكيتيتش إلى فريقه السابق إشبيلية الإسباني، وسط ترجيحات بمغادرة أرتورو فيدال إلى إنتر ميلان الإيطالي قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

ولعب فينالدوم في بلاده لفاينورد وأيندهوفن، قبل أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نيوكاسل يونايتد، حيث خاض معه موسما واحدا ثم انتقل إلى "الحُمر" عام 2016، علما أنه يمتلك سجلا دوليا به 63 مباراة مع منتخب هولندا، سجل خلالها 18 هدفا.

وأمام كومان، نجم برشلونة السابق، مهمة صعبة للنهوض بالفريق الجريح، الذي ودع موسما كارثيا من دون أي بطولة في واقعة لم تحدث منذ عام 2007

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