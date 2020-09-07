وتتواصل أزمات برشلونة .. صدام متوقع بين كومان وبارتوميو

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن وجود خلاف بين رونالد كومان ومجلس إدارة برشلونة بقيادة بارتوميو بسبب فكرة التعاقد مع تياجو ألكانتارا لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني.

قادة برشلونة يريدون إعادة التعاقد مع لاعب خط الوسط من بايرن ميونخ، بعد أن أوضح أنه يرغب في الانتقال هذا الصيف.

وكان نادي ليفربول الإنجليزي يتطلع إلى انتقال تياجو منذ أسابيع، لكنه لم يقدم عرضًا رسميًا بعد.

قد يترك ذلك الباب مفتوحًا للفرق الأخرى حيث يحاول الريدز جمع الأموال اللازمة للتوقيع معه، خاصة في ظل الأزمة المالية بسبب فيروس كورونا «كوفيد-19».

لكن كومان يفضل التعاقد مع نجم ليفربول جورجينيو فينالدوم بدلا من ذلك، على الرغم من ضغوط التسلسل الهرمي لبرشلونة لتغيير رأيه.

يزعم الصحفي فابريزيو رومانو أنه كان هناك بالفعل اتصال بين وكلاء برشلونة و فينالدوم، ولكن مرة أخرى لم يكن هناك عرض رسمي لنادي ليفربول.

وبحسب ما ورد، فإن أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز منفتحون على بيع الهولندي بالنظر إلى أنه دخل بالفعل الأشهر الـ 12 الأخيرة من عقده، وأن المحادثات بشأن التمديد وصلت إلى طريق مسدود.

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يطالب فينالدوم بصفقة مدتها أربع سنوات، لكن ليفربول مستعد فقط لتقديم اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا ثلاث سنوات.

يعرف كومان المدير الفني لبرشلونة فينالدوم جيدًا منذ وقت العمل مع المنتخب الهولندي، ويريد أن يجعل لاعب خط الوسط أول توقيع له في نو كامب.

لا يزال ليفربول ينتظر أن يوضح برشلونة خططهم لأن بيع فينالدوم سيوفر لهم الأموال لحسم صفقة التعاقد مع تياجو ألكانتارا من بايرن ميونخ.

ومع ذلك، إذا استسلم كومان لمجلس إدارة برشلونة، فقد يتعرض ليفربول للهزيمة في تلك الصفقة ونجد اللاعب بقميص الفريق الكتالوني.

ويطلب بايرن ميونيخ 27 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن تياجو، الذي قضى أربع سنوات مليئة بالكؤوس مع برشلونة، وسيكون علينا الأنتظار لمعرفة أين سيذهب النجم الإسباني.

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