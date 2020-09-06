بالفيديو..رونالدو في موقف محرج بسبب الكمامة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو لموقف محرج خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الكرواتي ضمن منافسات دوري أمم أوروبا لكرة القدم مساء أمس.

والتقطت عدسات الكاميرات فتاة من الفريق المنظم للمباراة، وهي تطلب من كريستيانو رونالدو الذي كان يجلس في مدرجات الملعب ارتداء الكمامة التزاما بالشروط الصحية للحد من تفشي فيروس كوفيد 19، وهو ما استجاب له نجم يوفنتوس الإيطالي.

ولم يشارك رونالدو في المباراة التي حسمها منتخب بلاده بنتيجة 4-1 بسبب لدغة نحلة في قدمه اليمنى.

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