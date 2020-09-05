مشجعو مانشستر يونايتد يسخرون من زي "الحمار الوحشي"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

سخر مشجعو مانشستر يونايتد، من الصور المسربة للقميص الثالث لموسم 2020-2021، والذي يظهر أن التصميم سيكون مخطط بالأبيض والأسود عبر الزي بأكمله، بما في ذلك السراويل القصيرة والجوارب.

وأطلقت جماهير "المان يونايتد"، على التصميم الجديد "الحمار الوحشي"، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يحمل الزي شعار أديداس أحمر، وخطوط ايقونية على الكتفين.

وسرب موقع "فوتي هيد لاين"، صور الزي الثالث لمانشستر يونايتد، وفور نشر الصور، انهالت التعليقات الساخرة من مشجعي النادي الإنجليزي، ووصف أحدهم الزي الجديد، قائلاً: "(الشياطين الحمر) سيبدوون أغبياء، وهم يلعبون في البيجامات".

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