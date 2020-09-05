إدارة برشلونة تطفئ نيران غضب ميسي

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

تعامل مجلس إدارة نادي برشلونة الاسباني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو بحكمة ورحابة صدر في مواجهة التصريحات الغاضبة للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق وقائده، في محاولة لإطفاء نيران غضب ميسي وبعدم الرد على الانتقادات الموجعة التي تعرض لها المجلس ورئيس نادي برشلونة من ميسي .

وهي حكمة بالغة من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الذي فضل فتح صفحة جديدة في التعامل مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق لان الفترة المقبلة لا تحتمل مزيداً من اشعال النيران خاصة وأن جوسيب بات محل رفض وعدم قبول من قبل جماهير نادي برشلونة في اعقاب الكارثة التي حلت بالفريق في لشبونة بالخسارة الثقيلة أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري ابطال أوروبا.

ونشرت الصفحات الرسمية للبارسا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لميسي، ومعها مقتطف من تصريحاته (الجمعة) لموقع "جول" العالمي.

وتجاهل البارسا جميع تصريحات البرغوث، التي هاجم في أغلبها إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، باستثناء تصريح واحد أشاد فيه بالكيان الكتالوني، قائلا: "سأمنح كل شيء لبرشلونة، حبي للنادي لم يتغير".

ونشرت حسابات برشلونة التصريح المقتضب، متجاهلة الإشارة لبقية التصريحات التي كشفت عن قرار ميسي بالبقاء مجبرا، وكواليس القرار، والهجوم الحاد الذي شنه على إدارة النادي.

حسابات برشلونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجاهلت بشكل واضح إهانة ميسي لإدارة ناديه، التي وصفها بالكارثية والفاشلة، مؤكداً: "لم أجد أي مشروع في برشلونة منذ فترة طويلة".

كما اتهم ميسي بارتوميو رئيس النادي كذلك بأنه أخلف وعده السابق معه، بالسماح له بالرحيل نهاية الموسم، بعدما طلب منه ذلك أكثر من مرة طوال الأشهر الأخيرة.

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