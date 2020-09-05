سامبدوريا الإيطالي مهتم بالمصري النني

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أبدى سامبدوريا الإيطالي اهتماماً بالتعاقد مع النجم المصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، والذي أسهم مؤخراً في تتويج فريقه بدرع المجتمع، بالفوز على فريق ليفربول.

وقبلها سبق أن أمضى النني الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع بشكتاش، مع العلم بأن عقده يمتد مع أرسنال حتى عام 2022.

وكشف موقع «توتو ميركاتو» الإيطالي، أن سامبدوريا مهتم بالتعاقد مع لاعب خط الوسط على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ولعب النني ثماني مباريات فقط في الدوري الإنجليزي مع أرسنال في موسم 2018- 2019، وسجل مرة واحدة في 33 مباراة في جميع المسابقات مع بشكتاش الموسم الماضي.

وفي حال انتقاله إلى سامبدوريا، ستكون تلك تجربته الرابعة له في الدوريات الأوروبية، بعدما سبق ولعب مع بازل في الدوري السويسري، ومع أرسنال وبشكتاش.

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