إصابة لاعب ليفربول الجديد بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

كشف الاتحاد اليوناني لكرة القدم، إصابة أحد أفراد المنتخب بفيروس كورونا المستجد، دون الكشف عن اسمه، وذلك قبل مواجهة كوسوفو في دوري الأمم الأوروبية.

فيما ذكرت صحيفة Sportime اليونانية أن لاعب ليفربول الجديد، كوستاس تسيميكاس، المنتقل حديثا لصفوف "الريدز"هو اللاعب المصاب بفيروس كورونا، والذي غاب عن مباراة منتخب بلاده التي انتهت بالتعادل السلبي أمام سلوفينيا.

وعانى تسيميكاس من المرض الذي منعه من التدرب مع المنتخب، لمدة 3 أيام، وتم عزله عن باقي الفريق، حتى معرفة نتيجة الاختبار.

وستستمر باقي تشكيلة اليونان في المعسكر التدريبي، قبل مواجهة كوسوفو ضمن المجموعة الثالثة من المستوى الثالث لدوري الأمم الأوروبية، يوم الأحد.

وأوضحت الصحيفة أن كوستاس تسيميكاس خضع لفحص الفيروس، مثل زملائه، قبل ساعات.

وأشارت إلى أن نتائج فحص كورونا لـ تسيميكاس، جاءت إيجابية أي مصاب.

يذكر أن تسيميكاس انتقل إلى ليفربول حديثا، هذا الصيف، قادما من أولمبياكوس، مقابل 11,75 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد لـ5 أعوام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز