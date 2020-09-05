رسمياً.. أرسنال يعلن تجديد عقد داني سيبايوس موسماً آخر

المصدر: وكالات

أعلن أرسنال الإنجليزي عن تجديد عقد اللاعب داني سيبايوس ليلعب معه العام القادم للموسم الثاني على التوالي، حتى يونيو 2021، معارا من ريال مدريد.

وأوضح أرسنال في بيان أن اللاعب الإسباني البالغ 24 عاما: "أعطى انطباعا مذهلا خلال الموسم الأول له في شمال لندن، بـ34 ظهورا، ليصبح جزءا أساسيا من فريق المدرب ميكيل أرتيتا".

وقال: "سيبايوس لعب أيضا دورا أساسيا في فوزنا القياسي في الجولة الـ14 بكأس الاتحاد الإنجليزي، ودخوله من على مقاعد البدلاء ليسجل هدف الفوز في الوقت الإضافي بربع النهائي".

وسيستمر اللاعب في ارتداء القميص رقم 8 الموسم المقبل.

فيما أشاد ميكيل أرتيتا، المدير الفني: "داني كان جزءا أساسيا من فريقنا في الموسم الماضي، وأنهاه بمستوى رائع".

وأكمل: "أحب شغف داني والتزامه، إنه لاعب ماهر بشكل بالغ".

وأتم: "سعداء لاستقدامه مجددا".

وخاض سيبايوس مع "المدفعجية" 37 مباراة، سجل خلالها هدفين وساهم في إحراز اثنين آخرين، وأنهى الموسم رافعا كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الفوز على تشيلسي.

وكان لاعب الوسط الأندلسي قد انضم إلى ريال مدريد قادما من ريال بيتيس في صيف 2017 مقابل 16 مليون يورو، لكنه لم يحظ بثقة المدرب زين الدين زيدان.

وتبلغ القيمة السوقية لنجم ريال مدريد 32 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" الألماني.

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