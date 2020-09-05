3 خيارات لحسم معركة ميسي و«البارسا»

المصدر: (برشلونة - أ ف ب)

برزت 3 خيارات أمام النجم الأرجنتيني ميسي في معركته مع برشلونة، ويتضمن الأول بقاءه بالنادي، وهو الأمر الذي كان ميسي يأمل عدم حدوثه، لكنه يبدو الأكثر واقعية كما ألمح والده «وكيل أعماله» مؤخراً، وأكد بارتوميو رئيس النادي أنه لن يتفاوض إلا عند تجديد العقد وليس انتقال اللاعب لناد آخر، مشيراً إلى أن عقد ميسي مستمر حتى 30 يونيو 2021.

والخيار الثاني هو دفع النجم الأرجنتيني الشرط الجزائي «700 مليون يورو»وهو رقم خيالي لا يمكن لأي نادٍ في العالم دفعه في الوقت الحالي ضمن الصفقة، وربما يتم التفاوض مع إدارة برشلونة على تخفيض الشرط الجزائي، كما فعل رونالدو مع ريال مدريد قبل انتقاله إلى يوفنتوس، لكن التخفيض،إلى 110 ملايين يورو كما هو متوقع سيكون مرتفعاً أيضاً لأندية مثل سان جرمان وسيتي. ويبقى احتمال رحيل ميسي من دون موافقة ناديه والاحتكام إلى بند في قوانين «فيفا» يتعلق بانتقالات اللاعبين يسمح له بالحصول على فسخ للعقد من دون سبب .

وإذا حصل هذا الأمر وبحسب الصحف الأسبانية، سيطلب برشلونة تعويضاً مقداره 700 مليون يورو تعادل قيمة الشرط الجزائي.

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