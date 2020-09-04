ميسي يعلن استمراره مع برشلونة وعدم رحيله

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه باق في برشلونة الإسباني لموسم إضافي، وذلك بشكل رسمي يقطع به كل الشكوك التي صاحبت المراسلات التي دارت بينه وبين النادي حين أبلغهم برغبته في الرحيل.

وقال ميسي: "عندما أعربت عن رغبتي بالرحيل لزوجتي كان الأمر عبارة عن حالة من الدراما. كل العائلة بدأت بالبكاء، أولادي لم يرغبوا بالرحيل عن برشلونة. ولكني كنت أخبر النادي والرئيس بأنني أريد الرحيل طيلة العام الماضي."

واضاف ميسي:" لقد أردت الذهاب لأنني فكرت في عيش آخر لحظات مسيرتي بسعادة، في الآونة الأخيرة لم أجد هذا الأمر في النادي وسنحت لي الفرصة لمغادرة برشلونة عدة مرات و كسب أموال أكثر مما كنت عليه في برشلونة."

جاء هذا في تصريحات مطولة للاعب مع موقع جول الإسباني، أماط فيها اللثام عن كل الأمور التي حدثت خلال الآونة الأخيرة.

ومر نادي برشلونة بأزمة رياضية كبيرة تمثلت في رغبة قائده ليونيل ميسي في الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ومانعت إدارة برشلونة، برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، أمر رحيل ميسي، وتصر على استمرار اللاعب وقيادة مشروع المدرب الهولندي الجديد رونالد كومان.

وشهدت الفترة الأخيرة اجتماعات بين خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال ليونيل، لحسم مستقبل اللاعب.

وكانت تكمن المشكلة في رغبة ميسي في الرحيل مجانًا، حسبما تنص بنود عقده (وفقًا لرواية والده وفريقه القانوني)، على عكس إدارة برشلونة التي تصر على تقاضيها قيمة الشرط الجزائي للاعب البالغة 700 مليون يورو للموافقة على رحيله هذا الصيف.

وأشرنا مؤخرا إلى أن النجم الأرجنتيني يفكر في البقاء ببرشلونة حتى نهاية عقده (صيف عام 2021)، رغبة منه في الرحيل من الباب الكبير وتجنب الدخول في معترك قضائي بينه وبين النادي الذي آواه منذ 20 عاما.

وأعلن ميسي مساء اليوم الجمعة في تصريحات له عن استمراره مع برشلونة الموسم المقبل، بعد أكثر من أسبوع من الرسائل المتبادلة بينه وبين إدارة النادي.

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