الليغا ترد بقوة على والد ميسي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، بيانًا رسميًا ظهر اليوم الجمعة، ردًا على بيان خورخي والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة.

وكان خورخي ميسي قد أصدر بيانًا، أكد فيه أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب (700 مليون يورو) لا يسري في الوقت الحالي بموجب العقد مع نادي برشلونة، وذلك ردًا على البيان الأول الذي أصدرته رابطة الليجا تضامنا مع البارسا قبل أيام.

وقالت الرابطة، في بيانها اليوم: "خورخي ميسي يُحلل العقد خارج السياق، وبعيدًا عن معناه الحرفي".

وأضاف البيان: "الليغا تؤكد أن قيمة الشرط الجزائي لا تزال سارية في عقد ميسي، ولا يستطيع اللاعب الرحيل مجانًا، كما أوضحنا في البيان السابق يوم 30 أغسطس".

وأفادت عدة تقارير صحفية أرجنتينية مؤخرا، أن ميسي قرر البقاء في صفوف برشلونة، وسيُعلن ذلك من خلال رسالة مسجلة خلال الساعات القليلة المقبلة.

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