ميسي وبرشلونة الشاطر يربح

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

بات بما لا يدع مجالا للشك أن المعركة بين ميسي ونادي برشلونة معركة قانونية حول تفسير بنود عقد ميسي والشرط الجزائي والية تطبيقه وهي معركة الشاطر فيها يربح وصولاً إلى محكمة "الكاس"

ووضحت معالم المعركة من البيانات المتلاحقة رأس كل ساعة في رقم قياسي جديد للبيانات بين لاعب وناديه حيث لم يمضي سوى بضعة دقائق من صدور بيان محامي ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة ووالده خورخي ميسي بتأكيد وقوع الليغا في خطأ تفسيري حول العقد إلا وجاء النفي من "الليغا" سريعاً وهو الأمر الذي يؤكد ثقة كل طرف من سلامة موقفه.

وكان اجتماع محامي ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة ووالده خورخي ميسي، للرد على قرار رابطة الليجا، بقيادة خافيير تيباس، الذي صدر يوم الأحد الماضي، وأكدت فيه على وجود بند الشرط الجزائي في عقد ميسي البالغ قيمته 700 مليون يورو، انتهى بعدم وجود شرط جزائي قيمته 700 مليون يورو.

وكتب خورخي ميسي، بيانا للرد على مسؤولي الليغا، ينفي وجود هذا البند في الموسم الأخير للبرغوث ميسي، مثلما طلب في الفاكس الذي أرسل يوم 25 أغسطس لإدارة جوسيب ماريا باتوميو، وهذا يؤكد أن الليغا كانت تحمي مصالحها فقط، لأن رحيل ميسي سيؤثر بكل الأحوال على عوائد وأرباح الدوري الإسباني.

من خورخي هوراسيو ميسي، كوكيل أعمال اللاعب المحترف ليونيل أندريس ميسي، ردًا على التقرير المنشور يوم 30 أغسطس 2020 من قبل رابطة الليجا لكرة القدم للمحترفين، فيما يتعلق بموقف عقد اللاعب، ومن الواضح تحيزه للدور الذي تلعبه المؤسسة للدفاع عن حقوق شركائها (أندية الكرة القدم) لهذا نرغب في توضيح ما يلي:

انتهي اجتماع محامي ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة ووالده خورخي ميسي، للرد على قرار رابطة الليغا، الذي صدر يوم الأحد الماضي، وأكدت فيه على وجود بند الشرط الجزائي في عقد ميسي.

وبناءً على ذلك، هذا يمثل خطأ من جانبكم، مثلما يشير البند 8.2.3.6 في العقد الموقع بين النادي واللاعب، والذي ينص على: «هذه التعويضات لا يتم تطبيقها في حالة فسخ العقد بقرار أحادي من جانب اللاعب وتأثيره يبدأ من نهاية موسم 2019-2020».

لهذا وبدون المساس بالحقوق الأخرى المتواجدة في العقد والتي قمت بحذفها، يتضح أن هذه التعويضات البالغ قيمتها 700 مليون يورو، والمقررة في البند 8.2.3.5، لا تطبق على الإطلاق.

لكن هذه التفاسير رغم قوتها ردت عليها رابطة الدوري الاسباني "الليغا" بقوة داحضة كل تفاصيلها وعدم صحتها، وهو ما يفتح الطريق أمام معركة قانونية طويلة الامد .

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