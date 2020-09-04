والد ميسي ينفي بند الشرط الجزائي 700 مليون

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف خورخي والد ووكيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إنه يحق للاعب إنهاء عقده قبل نهاية موسم 2019-2020، وأن قيمة العقد تلغى في حال قرر ميسي المغادرة مع نهاية الموسم.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدر من قبل محيط اللاعب، اليوم الجمعة، نفى خلاله وحود الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو في عقد نجم الفريق الكاتالوني.

وأضاف البيان: لا نعرف ما هو العقد الذي اطلعت عليه رابطة الدوري الإسباني، معتبرا أن "الليغا" ارتكبت خطأ عند مراجعة عقد اللاعب.

واعتبرت التقارير الصحافية الإسبانية أن بيان محامي اللاعب يوضح بأنه ميسي يمكنه المغادرة مجانا، مما يؤكد أن صاحب الـ "33 عاما" سوف يغادر هذا الموسم وأنه ما زال يريد الانتقال إلى مانشستر سيتي، في وقت أشارت فيه تقارير صحافية قبل البيان إلى أن ميسي سيعلن بشكل رسمي استمراره مع برشلونة إلى نهاية الموسم المقبل.

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