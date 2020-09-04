تعرف على سر زيارة سواريز لميسي في منزله

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

شوهد لويس سواريز في منزل ليونيل ميسي أمس الخميس، في الوقت الذي يبدو فيه بقاء الثنائي غير واضح مع برشلونة، إذ يجري ميسي محادثات مع النادي الإسباني بشأن مستقبله الموسم المقبل، بعد طلبه المفاجئ للانتقال الشهر الماضي، كما تم ربط سواريز نفسه بالابتعاد عن الكامب نو، وتؤكد أنباء اقترابه من يوفنتوس الإيطالي.

وانطلق مهاجم أوروغواي إلى منزل ميسي مع زوجته صوفيا بالبي، وهو الأمر الذي كثف التكهنات بشأن ما إذا كان الثنائي قد ودعا بعضهما كزملاء في الفريق، والثنائي المهاجم في برشلونة ليسا فقط أفضل أصدقاء، ولكنهما أيضاً جيران، والمعروف أن ميسي التقى والده لمدة ساعة واحدة أمس الخميس، وتناقشا بشأن مستقبله.

وأشارت صحيفة «ديلي ميل»، إلى أن ملحمة ميسي أخذت منعطفاً آخر، بعدما أكد والد المهاجم الأرجنتيني خورخي، والذي يعمل أيضاً وكيلاً له، أن نجله يمكن أن يبقى في برشلونة هذا العام ويغادر في انتقال مجاني قبل الموسم المقبل، ويأتي هذا البيان بعد يوم واحد فقط من تصريحه للصحافيين، بأنه سيكون من الصعب للغاية على ابنه أن يظل لاعباً في برشلونة للموسم المقبل.

وميسي البالغ من العمر 33 عاماً، في نزاع قانوني حالياً مع برشلونة حول بند في عقده ينص على أنه يمكنه المغادرة في صفقة انتقال مجانية في نهاية الموسم، وحاول ميسي تفعيل هذا البند عندما قدم طلب الانتقال عبر الفاكس في أغسطس الماضي، لكن النادي الكتالوني أخبره أن البند انتهى في 10 يونيو الماضي.

ودعم نادي برشلونة موقفه، بالإشارة إلى أن أي نادٍ يرغب في التوقيع مع ميسي، يجب أن يدفع الشرط الجزائي، ويبلغ 630 مليون جنيه استرليني، ورغم لقاء والد ميسي مع إدارة برشلونة في وقت سابق هذا الأسبوع للتوصل إلى ترتيب يرضي جميع الأطراف، إلا أن برشلونة تمسك بحزم في هذه القضية، فيما لا يزال اللاعب مضرباً عن حضور التدريبات التمهيدية للموسم الجديد.

وفي غضون ذلك، ورد أيضاً أن مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، أخبر سواريز أنه لم يعد مطلوباً في كامب نو، من خلال اتصال هاتفي استمر دقيقة واحدة، وأكد له أن وقته في برشلونة انتهى، رغم أن سواريز ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي.

وذكرت تقارير في إيطاليا، أن يوفنتوس يتطلع لاقتناص اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً هذا الصيف مقابل صفقة بقيمة 4.4 ملايين جنيه استرليني، ووفقاً لقناة «سكاي سبورت إيطاليا»، فإن بطل الدوري الإيطالي على استعداد لعرض عقد بقيمة 9 ملايين جنيه استرليني على سواريز، مع إضافة العديد من البنود الإضافية.

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