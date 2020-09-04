حتى لا تُغضب "البرغوث".. إدارة برشلونة تتراجع عن التخلي عن سواريز

المصدر: البيان الإلكتروني

وافقت إدارة برشلونة على بقاء المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، بناءً على طلب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما كانت إدارة الفريق الكتالوني قد وضعت المهاجم الأوروجوياني على قوائم الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، عندما أعلن "البرغوث" رغبته في مغادرة كامب بسبب عدد من الأزمات مع إدارة النادي.

وكشفت صحيفة "كوريرو ديلو سبورت" الإيطالية أن إدارة برشلونة أخبرت النجم ليونيل ميسي بإمكانية بقاء لويس سواريز خلال الموسم المقبل، في حال بقاء البرغوث بصفوف الفريق الكتالوني، بناءً على رغبة النجم الأرجنتيني الذي يعد الصديق المقرب للمهاجم الأوروجوياني، واعتاد على اللعب بجواره خلال السنوات الـ 6 مواسم الماضية

وتجمع ميسي وسواريز علاقة صداقة قوية بالإضافة إلى شراكتهما في العمل أيضا حيث افتتحا عددا من المحال التجارية في برشلونة خلال السنوات الماضية، وتجمع زوجتيهما صداقة قوية أيضا.

وكان لويس سواريز يخطط للانتقال ليوفنتوس الإيطالي بعد إعلان برشلونة وضعه على قوائم الراحلين خلال الصيف الجاري، وذكرت تقارير صحفية أن المهاجم الأوروجوياني اتفق بالفعل مع النادي الإيطالي على شروط الانتقال، وأجرى اتصالا هاتفيا بجورجيو كيلليني مدافع البيانكونيري لتصفية العلاقة بينهما بعد المشادة التي حدثت بينهما في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

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