استبعاد حارس مرمى المنتخب الفرنسي بعد إصابته بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

اضطر ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، لاستبعاد المخضرم ستيف مانداندا، حارس مرمى أولمبيك مارسيليا، من معسكر الديوك لمباراتي السويد وكرواتيا في دوري أمم أوروبا.

وأشار الاتحاد الفرنسي في بيان له، إلى إصابة ستيف مانداندا بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان أن حارس مرمى أولمبيك مارسيليا، أجرى فحصين طبيين، أثبتا إصابته بالفيروس، وسيغادر معسكر الديوك، اليوم الجمعة.

من جانبها، ذكرت شبكة راديو مونت كارلو، أن ديديه ديشامب لن يستدعي حارسا جديدا لمعسكر المنتخب الفرنسي.

ويلتقي أبطال العالم في مونديال 2018، مع السويد، غدًا السبت، قبل أن يستضيف كرواتيا، الثلاثاء المقبل.

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