لا رونالدو ولا ميسي.. "مغمور" يتصدر قائمة أغنى اللاعبين عالميًا في 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

رصد موقع «سبورتس كيدا» الأمريكي، في تقرير حديث، ثروات أغنى 10 لاعبي كرة قدم في العالم لعام 2020، وكانت المفاجأة أن متصدر القائمة من حيث الأكثر ثراء، لم يكن من اللاعبين المشهورين، إنما هو لاعب مغمور، وفيما يلي الترتيب:

10- إيدن هازارد (100 مليون دولار)

خاض إيدن هازارد موسمًا أول مخيبًا للآمال مع ريال مدريد، لكن مع ذلك لا يزال واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، ولا يزال عنده الكثير ليقدمه.

لا يزال مخزونه مرتفعًا، انتقل الدولي البلجيكي إلى تشيلسي في عام 2012، حيث جعله أداؤه ضمن أحد أفضل الدوريات الأوروبية، ولا يزال هازارد مراوغًا رائعًا ومبدعًا في كرة القدم، وانتقل إلى ريال مدريد الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو.

وحدت الإصابات كثيرا من دوره مع فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني، لكن الجناح البالغ من العمر 29 عامًا سيحرص على إبراز موهبته الكاملة الموسم المقبل، بعد أن تسلم القميص الشهير المصنف سبعة في لوس بلانكوس.

9- أندريس إنييستا (120 مليون دولار)

يعد أحد أفضل ما قدمته أكاديمية برشلونة، ويُنظر إليه على أنه أحد أفضل لاعبي الوسط في كل العصور.

ظهر اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا لأول مرة مع برشلونة في العام 2002، واستمر في تمثيل النادي على مستوى الكبار لمدة 16 عامًا.

غادر لاعب خط الوسط برشلونة في 2018 وانتقل إلى اليابان ليلعب مع فيسيل كوبي، وشارك في 51 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن، مسجلًا عشرة أهداف.

8- غاريث بيل (125 مليون دولار)

غاريث بيل، لا يحظى بتقدير كبير من قبل زين الدين زيدان، في حين أن إرث غاريث بيل في ريال مدريد ربما يكون قد أفسدته تصرفاته الغريبة خلال العام الماضي، لكن مع ذلك لعب دورًا حيويًا في نجاح النادي على مر السنين.

دفع ريال مدريد لتوتنهام هوتسبير 100 مليون يورو لضم لاعب ويلز الدولي في 2013، ثم رسم انتقال قياسي عالمي، كان لبيل تأثير فوري، حيث ظهر بشكل مبدع خلال سنواته الأولى، ولعب بيل دورًا محوريًا، حيث فاز لوس بلانكوس بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.

على مدار العام الماضي، تم نبذ بيل من قبل المدرب زين الدين زيدان الذي اعترف بأن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا يتمتع بحرية مغادرة النادي.

يُعد بيل أحد أعلى اللاعبين ربحًا في تشكيلة ريال مدريد، وقد كان عنيدًا حتى الآن في موقفه وصرح وكيل أعماله بأنه سيفي بعقده مع النادي ولن يترك ريال مدريد.

7- واين روني (160 مليون دولار)

واحد من أفضل لاعبي كرة القدم في إنجلترا، تمتع واين روني بمهمة رائعة في قمة اللعبة خلال فترة رئاسته، كون روني موهبة رائعة منذ أيامه في إيفرتون، قرر مانشستر يونايتد أن يتفاخر بمبلغ 25.6 مليون جنيه إسترليني في العام 2004 أنفقها على اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، مما أثار دهشة الكثيرين.

ومع ذلك، فقد استمر اللاعب الدولي الإنجليزي ليصبح أفضل هداف للشياطين الحمر، حيث سجل 253 هدفًا في جميع المسابقات في 559 مباراة.

كان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا يلعب كمهاجم، ولكنه أصبح لاعب خط وسط ببطء مع مرور السنين، مع تقدير تمريره وإبداعه في صنع الألعاب، وبعد مغادرة مانشستر يونايتد في العام 2017، ظهر مع إيفرتون ودي سي يونايتد، ويلعب روني حاليًا مع ديربي كاونتي.

6- نيمار (185 مليون دولار)

موهبة رائعة أخرى، يتجه باستمرار إلى القمة منذ أيامه الأولى في البرازيل، نيمار دا سيلفا وجه معروف في جميع أنحاء العالم.

بدأ مغامرته الأوروبية بالانضمام إلى برشلونة من سانتوس في 2013، وشكل رمحًا ثلاثيًا مهاجمًا مخيفًا مع لويس سواريز وليونيل ميسي، بعد 4 سنوات رائعة قاضاها في صفوف الفريق الكتالوني.

وضم باريس سان جيرمان اللاعب نيمار في صفقة وصلت قيمتها 222 مليون يورو، مما جعله أغلى صفقة لانتقال اللاعبين على الإطلاق في ذلك الوقت، ولعب اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا دورًا رئيسيًا في وصول باريس سان جيرمان لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

5- زلاتان إبراهيموفيتش (190 مليون دولار)

زلاتان إبراهيموفيتش يلعب حاليا لميلان، ويعتبر المهاجم الذي مثل بعضا من أكبر الأندية في العالم، وهو أحد أكثر الشخصيات حيوية في كرة القدم.

لعب الدولي السويدي لفرق كبرى أمثال يوفنتوس وإنتر ميلان وإي سي ميلان وبرشلونة ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، وسجل بمعدل ثابت بشكل لا يصدق لكل ناد.

يتمتع زلاتان إبراهيموفيتش بحضور كبير، ولديه قدرة رائعة للعب الكرات العالية والقفز العالي، لتتماشى مع مهاراته الفنية المشهورة.

ويلعب «ابراهيموفيتش» البالغ من العمر 38 عامًا حاليًا مع ميلان، بعد فترة قضاها في الدوري الأمريكي لكرة القدم، مع فريق لوس أنجلوس جالاكسي، وخاض إبراهيموفيتش 808 مباراة في مسيرته حتى الآن، سجل خلالها 485 هدفًا مذهلاً.

4- ليونيل ميسي (400 مليون دولار)

يعتبر ليونيل ميسي أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، ويمكن القول إنه أحد أكثر الرياضيين قيمة في العالم حاليا.

خريج أكاديمية برشلونة، كان الدولي الأرجنتيني بمثابة تميمة حظ النادي لبعض الوقت، وهو الآن أفضل لاعب في برشلونة، وعلى الرغم من أن موسم 2019-20 كان موسمًا خاسرًا لبرشلونة، وقرر ترك برشلونة والرحيل عنه، إلا أن ميسي سيبقى أيقونة برشلونة.

ميسي اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، تحول إلى أسطورة وهناك العديد من الأندية تتهافت عليه.

3- ديفيد بيكهام (450 مليون دولار)

ديفيد بيكهام هو صاحب نادي إنتر ميامي الذي يلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم، حول ديفيد بيكهام، اسمه إلى علامة تجارية، لدرجة أنه أحد أكثر وجوه الرياضيين شهرة في العالم على الرغم من تقاعده من الرياضة في العام 2013.

كان بيكهام نجما هائلا في مانشستر يونايتد، وشارك فيما يقرب من 400 ظهور في جميع المسابقات لنادي طفولته، واستمر في الظهور مع أندية مثل ريال مدريد ولوس أنجليس جالاكسي وميلانو وباريس سان جيرمان، ليصبح نجمًا عالميًا.

يعتبر اللاعب الدولي الإنجليزي حاليًا أحد مالكي نادي إنتر ميامي الذي بدأ اللعب في عام 2020، ويعتبر بيكهام رمزًا ثقافيًا.

2- كريستيانو رونالدو (460 مليون دولار)

على غرار بيكهام، أنشأ كريستيانو رونالدو علامة تجارية لنفسه تعمل بشكل مستقل عن أدائه في الملعب.

وعلى أرض الملعب، يعد رونالدو أحد أعظم من لعبوا كرة القدم، ويُعد النجم البرتغالي رائعًا في كل من مانشستر يونايتد وريال مدريد وهو أفضل هداف في تاريخ لوس بلانكوس برصيد 450 هدفًا في جميع المسابقات في 438 مباراة فقط.

انتقل اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا إلى يوفنتوس في 2018، وخاض رونالدو 46 مباراة بجميع مسابقات يوفنتوس الموسم الماضي، وأحرز 37 هدفًا، ويعد مهاجم سبورتنغ لشبونة السابق من بين أفضل اللاعبين في كرة القدم العالمية.

1- فائق بلقيه (20 مليار دولار)

رغم كونه لاعبا مغمورا وسط نجوم كرة القدم المعروفين، إلا أن «فائق البلقية» يتصدر قائمة أغنى لاعبي العالم على الإطلاق.

فلاعب خط الوسط الذي لعب آخر مرة مع ليستر سيتي، فائق البلقية هو ابن جفري بلقيه، أمير بروناي وابن شقيق حسن البلقية، سلطان بروناي الحالي.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، هو قائد منتخب بروناي الدولي وخاض ست مباريات حتى الآن وسجل هدفًا واحدًا، بعد أن بدأ مسيرته الكروية مع AFC Newbury ، تدرب بلقية في أكاديمية أندية مثل ساوثهامبتون وأرسنال وتشيلسي قبل الانضمام إلى فريق الثعالب في العام 2016.

غادر ليستر سيتي العام 2020 من دون الظهور مع النادي في أية مباراة رسمية، وكان البلقية مؤهلًا لتمثيل كل من بروناي والولايات المتحدة الأمريكية لكنه قرر اللعب لبروناي، بحسب (آس).

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