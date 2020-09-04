مجموعة سيتي تضم «تروا» الفرنسي

المصدر: لندن - وكالات

أعلنت مجموعة سيتي لكرة القدم انضمام نادي تروا الفرنسي لكرة القدم، أحد أندية الدرجة الثانية، أمس إلى المجموعة وبات واحداً من عشرة أندية تمتلكها المجموعة التي تضم فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي ست مرات.

بالإضافة إلى كل من ملبورن سيتي الأسترالي ويوكوهاما مارينوس الياباني ونادي مونتيفيديو سيتي توركي من أوروغواي وسيتشوان جيونيو الصيني ومومباي سيتي الهندي ونادي لوميل البلجيكي، ونيويورك سيتي الأمريكي، جيرونا الإسباني. وأصبحت مجموعة سيتي المساهم الأكبر في نادي تروا، بعد أن باع مالكه السابق دانيل ماسوني كل أسهمه للمجموعة.

وقال فيران سوريانو الرئيس التنفيذي للمجموعة: «كان لدينا اهتمام بالكرة الفرنسية لبعض الوقت، ولطالما استحوذ نادي تروا على إعجابنا، هذه علامة بارزة بالنسبة لمجموعتنا وتوضح كيفية استمرار نموذجنا في التكيف والنمو في فترة قصيرة نسبياً».

وكان تروا توج بلقب دوري الدرجة الثانية الفرنسية عام 2015، وتأسس النادي عام 1986، وسبق له التتويج بلقب كأس إنترتوتو في 2001.ويخوض تروا مبارياته في ملعب لوب الذي يسع إلى نحو 20 ألف متفرج، وكان الفريق في المركز الرابع بدوري الدرجة الثانية عند إلغاء موسم 2019 - 2020 بسبب جائحة «كوفيد 19».

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