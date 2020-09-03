بعد أن رفضوا السماح له بالرحيل..بيل يهاجم ريال مدريد

المصدر: وكالات

هاجم الويلزي غاريث بيل، فريقه الحالي ريال مدريد، لعدم السماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال بيل في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس"، أمس الأربعاء: "عندما أتي إلى هنا (منتخب ويلز)، أشعر بسعادة كبيرة وراحة شديدة واستقبال جيد".

وأضاف: "ما يقال في مدريد لا يؤثر علي، بصراحة لدي خبرة في التعامل مع هذا، فعندما أتي إلى هنا أشعر بالسعادة والحماس الشديد، وأكون متحفزا للعب كرة القدم".

وعن مستقبله أوضح الجناج الويلزي: "إنه سؤال يوجه لريال مدريد، لأنني حاولت الرحيل في العام الماضي والنادي منع كل شيء حتى اللحظة الأخيرة، لم يسمحوا لي بالمغادرة، لذلك يجب أن نسأل النادي".

وتابع: "أريد لعب كرة القدم، ومتحمس للقيام بذلك، لكن النادي هو من يتحكم في كل شيء، ما الذي يمكنني فعله؟ لدي عقد وما يمكنني فعله هو الاستمرار في ما أفعله وأرى ما سيحدث.. لا يزال عمري 31 عاما فقط وأنا في حالة جيدة، لا يزال لدي الكثير لأقدمه، أنا بين يدي النادي، لكنهم يجعلون الأمور صعبة للغاية".

وكان بيل، الذي انضم لريال مدريد في صيف 2013 قادما من نادي توتنهام هوتسبير مقابل 100 مليون يورو، قريبا جدا من الانتقال الى فريق جيانغسو صنينغ الصيني الصيف الماضي، بعد أن ساءت علاقته بمدرب الفريق الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان، لكن الصفقة فشلت في آخر لحظة، بسبب عدم الاتفاق على قيمتها.

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