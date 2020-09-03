تفاؤل في برشلونة بعودة ميسي لتدريبات الفريق غداً

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تفاؤل كبير لدى إدارة نادي برشلونة، بعودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتدريبات الفريق الكتالوني، بداية من يوم الغد الجمعة، على الرغم من عدم التوصل إلى إتفاق بين خورخي والد اللاعب، وخوسيه ماريا بارتوميو، رئيس النادي، بعد الإجتماع الذى جمع الطرفين، مساء أمس الأربعاء.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن مسئولي برشلونة يتوقعون أن يعود ميسي، إلى التدريبات يوم الجمعة، ويمكن أن يسمح له النادي بأيام راحة إضافية إذا كان في حاجة إليها.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قد كشفت عن كواليس إجتماع والد النجم الأرجنتيني ميسي، وبارتوميو، رئيس برشلونة، حيث تمسك الأخير بعرض التجديد لميسي وأنه لن يتفاوض ابدًا على رحيله، وأنه يعتمد عليه في مشروع المدير الفنى لبرشلونة رونالد كومان.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن الطرفان سوف يستمران في المفاوضات لكن حتى الآن فإن ميسي ما زال لاعبًا في برشلونة، وفي نهاية الاجتماع، أخبر رئيس نادي برشلونة خورخي بأنه ينتظر حضور ميسي فى التدريبات.



وكان ليونيل ميسي قد أرسل فاكساً رسمياً إلى إدارة برشلونة، يرغب فيه تفعيل بند الرحيل المجاني بعد نهاية كل موسم والمُدرج في عقده المنتهي يونيو 2021، لكن يؤكد مسئولو البارسا أن موعد تفعيل هذا البند انتهى فى 10 يونيو الماضي، وإذا أراد اللاعب الرحيل فليسدد 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

جدير بالذكر أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، يستعد لمفاجأة خورخي ميسي بعرض تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة موسمين مقابل 100 مليون يورو سنوياً.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ليونيل ميسي يدرس الآن، الإقدام على "تحول دراماتيكي"، وسط تقارير عدة تؤكد أنه يفكر في تغيير قراره بمغادرة برشلونة.

وفي وقت مبكر الخميس، فجر موقع "TyC Sports" الأرجنتيني، المعروف بتقاريره الموثوقة، مفاجأة مدوية، مؤكدا أن شخصيات بارزة في برشلونة ناشدت ميسي للبقاء، وأن "البرغوث" سيقضي الساعات المقبلة للتفكير في خياراته "الجديدة".

وحسب ما نقلته "ميرور" عن "TyC Sports" فإن ميسي بات يفكر الآن في استكمال السنة المتبقية من عقده مع الفريق الكتالوني.

أما موقع "آس" الإسباني فقد نقل عن الصحفي، مارتين أريفالو، قوله إن احتمالات بقاء الدولي الأرجنتيني مع برشلونة، في الوقت الحالي، باتت 90%، وذلك بسبب المشكلات التعاقدية والقضائية المعقدة التي ترتبط برحيله هذا الصيف.

وأشارت إلى أن بارتوميو أصر على موقفه بأن ميسي لديه عقد مستمر مع برشلونة حتى يونيو 2021، وأن قيمة الشرط الجزائي تبلغ 700 مليون يورو، وقد عرض على والد اللاعب تمديد عقده الحالي لمدة عامين، مقابل نفس راتبه الحالي.

وأضافت "آس"، على لسان أريفالو، أن قراءة ما بين السطور خلال اجتماع بارتوميو مع والد ميسي، توضح أن رحيل ميسي في ظل ما طرحه رئيس برشلونة لن يكون أمرا متاحا، وأن "البرغوث" سيكون قريباً جدًا من التراجع عن إصراره على الحيل، والبقاء "على الأقل هذا العام" في برشلونة.

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