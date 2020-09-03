تعرف على شرط بيل الوحيد للرحيل إلى الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

مرة أخرى تتردد أحاديث رحيل غاريث بيل عن ريال مدريد، بعدما أكد لاعب منتخب ويلز أنه سيفكر في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ سمح فريقه الملكي بإنهاء فترة لعبه في إسبانيا.

وكان اللاعب، البالغ عمره 31 عاما، على وشك الرحيل إلى جيانغسو سونينغ الصيني العام الماضي، قبل أن تتعثر الصفقة.

وبعد ذلك لم يشارك كثيرا مع ريال مدريد المتوج بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، بعد استئناف البطولة عقب التوقف بسبب كورونا.

ورغم تتويجه بـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، تسبب بيل في انقسام الآراء في إسبانيا بسبب ما يتردد عن عدم التزامه، وإصاباته المتكررة.

وأبلغ غاريث بيل، الذي شارك في 146 مباراة مع توتنهام هوتسبير، ما بين2007 و2014 قبل انتقاله إلى ريال مدريد، شبكة سكاي سبورتس "لو زاد (الاهتمام من أندية الدوري الإنجليزي) سأفكر في الأمر بالتأكيد.

"سنرى ماذا سيحدث وما زال هناك وقت طويل قبل غلق باب الانتقالات الحالي. الزمن سيوضح كل شيء، لكنني أعتقد أن السبب في ذلك أن الأمر بيد ريال مدريد".

وقال بيل، الذي انضم إلى تشكيلة ويلز لمواجهة فنلندا وبلغاريا في دوري الأمم الأوروبية، إنه سعيد بالعودة إلى بيئة يشعر فيها "بالتقدير".

وأضاف "حاولت الرحيل العام الماضي لكن (ريال مدريد) أوقف كل شيء في اللحظة الأخيرة.. كانت هناك فترات أخرى حاولت فيها الرحيل لكن النادي رفض ذلك، أو فعل شيئا ما. الأمر بيد النادي"، وفق ما نقلت "رويترز".

وتابع: "أبلغ من العمر 31 عاما لكنني ما زلت في حالة رائعة وأشعر أنه يمكنني تقديم الكثير. سنرى ماذا سيحدث. الأمر بيد النادي لكنه يجعلها صعبة للغاية حقا".

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