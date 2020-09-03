البرازيل تساوي أجور لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية لكرة القدم

المصدر: أ ف ب

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أمس الأربعاء أنه قرر فرض المساواة في الأجور بين لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية.

وقال رئيس الاتحاد روجيريو كابوكلو: "قرر الاتحاد معادلة قيمة الجائزة المالية والبدلات بين لاعبي ولاعبات كرة القدم، ما يعني أن اللاعبات سيحصلن على نفس ما يكسبه اللاعبون".

وبفضل هذه التدابير، ستكسب اللاعبات اللواتي تمت دعوتهن إلى منتخب السيدات نفس المبالغ التي يكسبه نيمار أو النجوم الآخرون في منتخب الرجال لدى كل تجمع، بما في ذلك مكافآت المباريات.

وكان الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أول من شجّع على فرض المساواة في الأجور بين الرجال والسيدات في نوفمبر 2019.

وفي مايو، خسرت بطلات العالم الأمريكيات في المحكمة، بعد أن رفض أحد القضاة طلبهن بالمساواة في الأجور مع اللاعبين.

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