إصابة نيمار بفيروس كورونا

المصدر: أ ف ب

أكدت نتائج الاختبار التي خضع لها النجم البرازيلي في صفوف باريس سان جيرمان نيمار إصابته بفيروس كورونا " كوفيد-19".

وأعلن نادي باريس سان جيرمان بطل فرنسا صباح اليوم عن إصابة ثلاثة لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، من دون الكشف عن أسمائهم.

وكتب وصيف بطل أوروبا عبر حسابه على تويتر:"تأكدت إصابة ثلاثة لاعبين من بي أس جي بفيروس سارس كوف 2 وهم يخضعون للبروتوكول الصحي المناسب، اللاعبون والموظفون سيستمرون في إجراء الفحوصات خلال الأيام المقبلة".

وسيغب بالتالي اللاعبون الثلاثة عن المباراة الأولى للنادي في الدوري المحلي في 10 الحالي أمام لنس.

وسبق أن أعلن نادي العاصمة الفرنسية الإثنين الماضي عن الاشتباه بوجود حالتي فيروس كورونا المستجد في صفوف لاعبيه من دون الكشف عن اسميهما بعد أن أظهرا عوارض الوباء.

وكشفت صحفية "ليكيب" المحلية ان اللاعبين قد يكونان الأرجنتينيين انخل دي ماريا ولياندرو باريديس اللذين أمضيا العطلة في جزيرة ايبيزا الإسبانية السياحية بعد خسارة الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني في 23 أغسطس الفائت.

وتنص قواعد الدوري على أنه يجب إلغاء الحصص التدريبية للفريق في حال إصابة أربعة أشخاص في صفوفه بالفيروس، مع إمكانية تأجيل المباراة.

في الأسابيع الأخيرة، كشفت العديد من أندية الدرجة الأولى الفرنسية عن إصابات في صفوف لاعبيها بيها ليون، مرسيليا، رين، نانت ومونبيلييه، وأدى ذلك إلى إرجاء المباراة الافتتاحية للموسم التي كانت مقررة بين مرسيليا وسانت اتيان في 21 أغسطس الماضي.

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