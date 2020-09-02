والد ميسي يؤكد صعوبة استمرار نجله مع برشلونة

المصدر: وكالات

أكد خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، أن استمرار نجله مع "البارسا" بات أمرا صعبا.

وأجرى خورخي ميسي حوارا قصيرا مع القناة الرابعة الإسبانية، رد من خلاله على بعض الأسئلة سريعا، وجاء الحوار كالتالي:

مراسل القناة بدأ بالسؤال عن إمكانية رحيل ميسي، ليرد خورخي: "لا أعلم".

واصل المراسل بسؤال عن رؤية خورخي ميسي لموقف نجله، فرد خورخي: "صعب".

ليتابع المراسل، هل من الصعب أن يستمر مع برشلونة؟.

خورخي: "نعم".

هل مانشستر سيتي خيار جيد؟.

خورخي ميسي: "لا أعلم لا يوجد شيء".

هل تحدثت مع بيب غوارديولا (مدرب مانشستر سيتي) وأخبرك أنه من الأفضل أن يستمر في برشلونة؟.

خورخي: "لا لم أتحدث مع بيب، لم أتحدث مع أحد".

واختتم المراسل أسئلته لخورخي، بطرح سؤال عن رؤيته لمستقبل ميسي في برشلونة، ليرد: "صعب، صعب".

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