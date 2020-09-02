كلاسيكو الليغا 25 أكتوبر

المصدر: (مدريد- أ ف ب)

سيقام الكلاسيكو الأول في الموسم الجديد بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الأخير في «كامب نو» في 25 أكتوبر، بعد أن تم الكشف عن جدول مباريات الدوري الأسباني لكرة القدم، وسط إمكانية غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المباراة الحدث.

ويلتقي الفريقان في الكلاسيكو الثاني في 11 ابريل 2021 على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الأسبانية في مسعى فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للحفاظ على اللقب الذي أحرزه في يوليو الفائت.

ويفتتح برشلونة موسمه على أرضه أمام التشي أسوة بريال مدريد الذي يستضيف خيتافي في المرحلة الأولى. ويفتتح الموسم في 12 أو 13 سبتمبر، أي بعد ثمانية أسابيع على انتهاء الموسم الفائت في 19 يوليو.

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