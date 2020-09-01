19 إصابة في صفوفه..كورونا يضرب نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني إيقاف تدريبات الفريق لمدة 3 أيام، حتى يحصل الطاقم الطبي على نتيجة الفحوصات الطبية بشكل مفصل للمسحات الخاصة بفيروس كورونا لأعضاء الفريق.



وقالت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أن 14 لاعباً من صفوف بوكا جونيورز أصيب بكورونا، بالإضافة إلى 5 أفراد من الجهاز الفني والإداري.



وأوضح بيان النادي الرسمي أن الإدارة قررت عزل الفريق بالكامل، لإجراء التدابير الاحترازية مع تعليق التدريب لمدة 72 ساعة، وبعد ذلك سيتم إجراء اختبارات جديدة للاعبين والجهاز الفني.

ومن المقرر أن تشمل الفحوصات جميع أفراد الفريق من لاعبين ومدربين والعاملين مع عزل المشتبه في إصابتهم لعدة أيام لحين التأكد من تعافيهم تماما.

وتعود منافسات كأس ليبرتادوريس، في منتصف شهر سبتمبر المقبل، بعد توقف طويل، استمر نحو 6 أشهر، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويحتل بوكا جونيورز، المركز الثاني، في المجموعة الثامنة، بالبطولة، برصيد 4 نقاط، من مباراتين، خلف فريق ليبرتاد، المتصدر برصيد 6 نقاط.

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