إبراهيموفيتش يمدّد عقده مع ميلان حتى نهاية موسم 20-2021

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم أمس الاثنين عن تمديد عقد مهاجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش حتى نهاية موسم 2020-2021.

وجاء في بيان للنادي "اي سي ميلان سعيد بالإعلان أن زلاتان إبراهيموفيتش جدد عقده مع النادي حتى 30 يونيو 2021".

وانضم إبراهيموفيتش (38 عاما) إلى ميلان في يناير الفائت من لوس انجلس غالاكسي الامريكي بعقد لستة اشهر مع خيار التمديد لسنة إضافية.

ومنذ عودته الثانية إلى ملعب سان سيرو بعد فترة أولى بين 2010 و2012، سجل 11 هدفا في 20 مباراة في جميع المسابقات منها 10 أهداف خلال 18 مباراة في الدوري المحلي، وساهم في قيادة الفريق الى المركز السادس المؤهل الى الدور التمهيدي للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وتابع بيان النادي اللومباردي "أمس (الاثنين) انضم زلاتان إبراهيموفيتش الى زملائه والمدرب ستيفانو بيولي في (ميلانيلو سبورت سنتر) حيث شارك في الحصة التدريبية الأولى للموسم".

وأفادت تقارير صحافية محلية أن ميلان توصل الى اتفاق مع لاعبه يتقاضى بموجبه راتب قدره سبعة ملايين يورو للعام الإضافي.

وسبق أن ألمح زلاتان الى انه سيبقى مع ناديه عندما نشر الجمعة صورة عبر حسابه على انستغرام يظهر فيها مرتديا قميص النادي مع الرقم 21 الذي لعب به هذا الموسم، شاطبا الرقم 2 مستبدلا إياه بالرقم 1 ليصبح 11 وهو الذي لعب به في الفترة الأولى، مردفا بتعليق "كما قلت أنا فقط أستعد اي سي ميلان".

وقال في فيديو نشره الموقع الرسمي لميلان الأحد انه "يرغب في مساعدة ميلان للعودة الى حيث ينتمي".

وتابع "خلال ستة اشهر، قدمنا أمورا جيدة ولكن لم نفز بأي شيء. يجب أن نستمر في ذلك".

وخلال الفترة الأولى في النادي سجل "السلطان" 56 هدفا في 85 مباراة في جميع المسابقات، حيث فاز بلقب "سيري أ" تحت إشراف المدرب ماسيميليانو اليغري العام 2011.

ويطمح الروسونيري للعودة الى بطولة دوري أبطال أوروبا التي حقق لقبها سبع مرات للمرة الأولى منذ عام 2014.

وتنقل "ابرا" بين أندية عدة، حيث حقق لقب الدوري مع كل من باريس سان جرمان الفرنسي أربع مرات، ثلاث مرات مع انتر الإيطالي، مرتين مع أياكس امستردام الهولندي ومرة مع برشلونة الإسباني، إضافة الى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مع مانشستر يونايتد الانجليزي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز