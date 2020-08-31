نيمار: لن أرحل عن باريس سان جيرمان

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد البرازيلي نيمار (28 عاماً)، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بقاءه في النادي الموسم المقبل، رغبة في المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2021، وتجديد السعي لتحقيق لقب البطولة القارية، والذي خسره اللاعب مع ناديه في 2020 أمام بايرن ميونيخ الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا في لشبونة الشهر الماضي.

وقال اللاعب لموقع نادي باريس سان جيرمان: «سأبقى في النادي الموسم المقبل، ولدي الطموح للعودة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذه المرة للفوز بها، وتعجبني فكرة القيام بكل شيء، لأترك اسمي في كتب التاريخ في فريقي».

كما أشارت تقارير إعلامية فرنسية، إلى أن البرازيلي يحاول المساعدة في جلب زميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي، إلى باريس سان جيرمان، حيث يسعى ميسي إلى الخروج من برشلونة.

وأرسل ميسي رسالة إلى العملاق الكتالوني الأسبوع الماضي، لإبلاغهم برغبته المفاجئة في مغادرة النادي، وبينما يتصدر مانشستر سيتي السباق، يبذل الفريق الفرنسي كل ما في وسعه لتأمين التعاقد مع ميسي، وتأتي هذه الأخبار أيضاً، بعد يوم واحد فقط من قرار نيمار بإنهاء شراكته مع نايكي، البالغة قيمتها 78.6 مليون جنيه إسترليني بعد 15 عاماً.

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