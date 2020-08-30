محمد صلاح : هذا الاختيار المفضل لدي

المصدر: وكالات

نشر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي اليوم "الأحد"، صورة جديدة عبر حسابه في "إنستغرام"، يظهر فيها صلاح برفقة ابنتيه مكة وكيان، وأرفقها بعبارة: "الاختيار المفضل لدي".

وحصدت الصورة أكثر من نصف مليون إعجاب خلال ساعة واحدة فقط من نشرها في "انستغرام" والذي يتابعه أكثر من 40 مليون شخص حول العالم.

يذكر أن صلاح خسر رفقة "الريدز" "السبت" أمام أرسنال بهدف دون رد في مباراة الدرع الخيرية للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التي تجمع سنويا بين بطلي الدوري والكأس.

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