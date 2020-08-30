"الليغا" تتحصن من الانهيار وتمنع رحيل ميسي

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

حسمت رابطة الدوري الإسباني "الليغا" الجدل الدائر بين نادي برشلونة الاسباني ولاعبه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حول الشرط الجزائي بين الطرفين في عقد ميسي بان أكدت في بيان صادر اليوم ، السبيل الوحيد لمغادرة المهاجم المخضرم النادي الكاتالوني هو دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده مع برشلونة والبالغ 700 مليون يورو (833 مليون دولار).

وأضافت الرابطة في بيان: "حسب القوانين المعمول بها فإن الرابطة لن توافق على أي طلب بالاستغناء عن أي لاعب مسجل في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلا بدفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد اللاعب".

وكان ميسي أعلن الثلاثاء الماضي، وبصورة مفاجئة رغبته في الرحيل عن النادي الكاتالوني قبل أقل من أسبوعين من موعد انطلاق الموسم الجديد.

بذا تكون رابطة الدوري الإسباني "الليغا" قد حصنت الدوري الاسباني من الإنهيار "التسويقي" وفقدان الليغا قيمة سويقيه كبيرة برحيل ميسي الذي يعتبر من أهم موارد التسويق في الدوري الاسباني في اعقاب رحيل الايقونة رونالدو الذي تأثرت الليغا كثيرا برحيله، ولا تريد الليغا ان تكرر نفس السيناريو السابق برحيل ميسي هذا الموسم

وكانت الأيام الماضية شهدت سجالا قانونياً طويلاً بين الطاقم القانوني لميسي ونادي برشلونة وفشلت كل المحاولات على مدار الأيام الماضية في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، كما أبلغ اللاعب إدارة ناديه أنه لن يحضر الاختبارات الطبية المقررة اليوم الأحد، استعداداً للعودة إلى التدريبات من أجل قرب انطلاق الموسم الكروي الجديد في إسبانيا.

وكشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية، عن أن ميسي لا يوجد ما يجبره على البقاء مع برشلونة وأنه ليس مرتبطاً بالبقاء مع النادي حتى يونيو المقبل، وبالتالي لا قيمة الآن للشرط الجزائي في عقده البالغ 700 مليون يورو لأي نادٍ يرغب في التوقيع معه.

وقالت شبكة «كادينا سير» الإذاعية الشهيرة، أن العقد الأخير بين ميسي وإدارة برشلونة كان في يونيو 2017، ومدته ثلاث سنوات فقط، مع إمكانية التجديد لموسم رابع، وبالتالي انتهى في الصيف الجاري، وأن الموسم الرابع بين الطرفين والذي يربط ميسي بالنادي الكتالوني حتى يونيو المقبل، لابد به من موافقة الطرفين.

ووفقا لما رددته الإذاعة، فإن اللاعب ليس مجبراً على خوض الموسم الجاري مع برشلونة، وأنه أبلغ إدارة النادي، عقب نهاية الموسم 2019/2020، والذي جاء استثنائياً واستمر حتى الشهر الجاري، نتيجة ظروف فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، برغبته في الرحيل.

وأضافت أن ميسي سيلعب على هذا الشرط في أزمته الحالية مع برشلونة وفي شكواه في الفيفا ضد النادي، بينما سيتمسك برشلونة بأنه كان على اللاعب إذا رغب في عدم تمديد العقد وتفعيل بند الموسم الرابع، أن يبلغ إدارة النادي قبل العاشر من شهر يونيو الماضي، وأنه بمرور هذا التاريخ دون أن يبلغ اللاعب برشلونة برغبته في الرحيل، يتم تفعيل البند تلقائياً.

لكن بيان الليغا اليوم حسم الجدل وبات ميسي أمام الأمر الواقع وهو عدم مغادرة الدوري الاسباني وبأمر من الليغا .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز