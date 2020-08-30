نيمار ينهي صفقة بـ 78.6 مليون استرليني

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

قرر البرازيلي نيمار، إنهاء شراكته البالغة قيمتها 78.6 مليون جنيه استرليني، مع شركة نايكي للمعدات الرياضية بعد 15 عاماً، وذلك مع نهاية عقد المهاجم مع شركة الملابس الرياضية رسمياً غداً الاثنين، وفقاً لما أوردته شركة دياريو دو بيكسي البرازيلية، حيث لم يتمكن الثنائي من الاتفاق على المبلغ الذي سيدفعه مقابل التجديد.

ولم يظهر اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، في حملة الشركة العالمية الأخيرة، والتي ضمت نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، وأخبر متحدث باسم نايكي، بأن نيمار لم يعد أحد رياضي الشركة.

وتشير العديد من التقارير، إلى أن المهاجم سيوقع مع شركة بوما الألمانية، مع العلم أن نايكي قامت برعاية النجم البرازيلي منذ أن كان عمره 13 عاماً، قبل أن يصبح محترفاً بوقت طويل، وخلال صعوده إلى النجومية في سانتوس، وقاموا حتى بتوفير المعدات الرياضية للنادي.

وسبق أن جدد نيمار عقده مع نايكي بعد فوزه بكأس ليبرتادوريس مع ناديه الأسبق سانتوس في عام 2011، في صفقة بلغت قيمتها 78.6 مليون جنيه استرليني، ويتوقع أن يكون لانتهاء الصفقة تأثير كبير على الشركة الأمريكية، بسبب جاذبية المهاجم العالمية.

ويذكر أن نايكي بالإضافة إلى باريس سان جيرمان، توفر أطقم أندية تشيلسي وبرشلونة وإنترميلان وتوتنهام، وتعاقدات أخيراً مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول، كما ترعى بعضاً من أكبر النجوم في الرياضة، ومنهم فيرجيل فان ديك ورحيم ستيرلنغ وليبرون جيمس وسيرينا ويليامز وتايغر وودز.

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