كومان وميسي ضدان لا يجتمعان

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

كتب مدرب برشلونة الجديد الهولندي كومان النهاية المأسوية لعدد من نجوم برشلونة مع النادي وفي مقدمتهم ميسي الذي بات صعباً عليه مواصلة مسيرته الناجحة مع البارسا وأن لم تكن أمراً مستحيلاً، في ظل الأسلوب غير الاحترافي الذي يتعامل به كومان مع كبار نجوم برشلونة بجانب 5 أسباب جوهرية تجعل من مغادرة ميسي لبرشلونة أمراً محتوماً وقراراً لا مفر منه وهي :

أولاً.. علاقته مع مجلس إدارة بارتوميو. صحيفة سبورت المقربة من برشلونة تؤكد على أن ميسي ليس على وفاق مع طريقة إدارتهم للنادي في السنوات الخمس الماضية

ثانياً.. رحيل فالفيردي. ميسي كان يملك علاقة طيبة مع المدرب الباسكي، وتلقى صدمة لم يستطع تفسيرها بعد إقالته.

ثالثاً.. التخطيط لمستقبل النادي، ميسي يرى بأن النادي يضر بنفسه في كل سوق انتقالات، وتم استخدام أموال صفقة نيمار بأسوأ طريقة ممكنة من وجهة نظره.

رابعاً.. استيائه من أسلوب التعامل مع سواريز، صديقه المقرب تعرض لصفعة قوية بعد أن تم إبلاغه بضرورة الرحيل عن برشلونة عبر مكالمة استمرت أقل من دقيقة مع المدرب كومان.

خامساً.. عدم اقتناعه بمشروع كومان، صحيح أن ليونيل اتخذ قراره بالرحيل قبل التعاقد مع كومان، لكن اجتماعه مع المدرب جعله متأكد من صحة قرار مغادرة كامب نو.

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