برشلونة يعرض ميسي على السيتي مقابل 250 مليون إسترليني

المصدر: البيان الإلكتروني

يحاول برشلونة الإسباني يائسا الوصول إلى حل وسط بالحصول على 250 مليون حنيه إسترليني من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل ليونيل ميسي.

مع فحص مانشستر سيتي الآن البند في عقد ميسي الذي يمنحهم الأمل في أن يتمكنوا من توقيع الأرجنتيني مجانا، يأمل رؤساء برشلونة أن يوافق سيتي على إدخال بعض اللاعبين في صفقة تبادلية إلى دفع مبلغ مالي بدلًا من الحصول على قيمة الشرط الجزائي المقدر 700 مليون جنيه يورو.

وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية فإن كلا الناديين يعتقدين أن ميسي متجه إلى ملعب الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية.

والتفاصيل الوحيدة المتبقية هي ما إذا كان ميسي يوقع من السيتي بموافقة برشلونة – أو أن شروط الانتقال الأكثر إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم والتي قد يقررها الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أو محكمة التحكيم الرياضية.

وكان ميسي قد أكد أنه سيغادر النادي الكتالوني ويريد اللعب مرة أخرى تحت قيادة بيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

وبحسب تقارير صحفية فأن رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة الجديد، قد أبلغ أصدقائه في هولندا إنه يخطط بالفعل لقيادة الفريق بدون اللاعب الأول في العالم.

وأمال كومان في الحصول على جابرييل خيسوس وبيرنادو سيلفا مقابل ليونيل ميسي، أيضًا هناك لاعبين بيب مستعد للتضحية بهم، وهم جون ستونز ونيكولاس أوتاميندي وبنجامين ميندي وجواو كانسيلو وأليكسندر زينتشينكو وأنخيلينو.

لم يتضح بعد ما إذا كان أي من هذه الأسماء سيقبله كومان على الرغم من أن برشلونة يريد مدافع السيتي الشاب إريك جارسيا بعد قرار رفضه التجديد.

كما يأمل برشلونة في الحصول على مبلغ مالي لا يقل عن 120 مليون جنيه إسترليني نقدا لتمكين كومان من بدء إعادة بناء الفريق.

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