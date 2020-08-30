النجوم يحددون وجهة ميسي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يبدو أن النجوم سيكون لهم دور فعال في تحديد وجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، إذ تواصل البرازيلي نيمار والأرجنتيني أنخيل دي ماريا نجما نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع ميسي، لإقناعه بالانضمام إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وأشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن ليوناردو المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان، كان على اتصال بالفعل بممثلي اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، لاقتراح الانتقال إلى العاصمة الفرنسية.

وكشفت التقارير أن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم لديه اهتمام بضم الأرجنتيني ميسي، وذكرت أن النجم البرتغالي الشهير رونالدو المحترف ضمن صفوف يوفنتوس، وميسي متنافسان رياضيان، لكنهما يحترمان بعضهما البعض، كما أنهما يمتلكان معاً كل الأسلحة لاستعادة دوري الأبطال مرة أخرى. وأشار تقرير لصحيفة «ليكيب » الفرنسية الرياضية إلى أن مانشستر سيتي الإنجليزي أيضاً مهتم بضم اللاعب، ويركز على علاقته الجيدة مع غواديولا مدرب «السماوي». وهناك حالة ترقب حول ما إذا كان ميسي سيحضر اليوم الاختبارات الطبية لبرشلونة أم لا، وذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه سيحضر على كل حال حتى لا يعطي النادي حججاً في نزاع قضائي محتمل.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية أن برشلونة لن يتخلى تحت أي ظرف من الظروف عن ميسي بلا مقابل أو مقابل سعر متدن نسبياً، وعنونت الصحيفة تقريرها بـ«هو ليس للبيع».

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