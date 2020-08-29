5 ملفات لاستضافة كأس آسيا 2027

المصدر: البيان الإلكتروني



تسلم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الوثائق المطلوبة من الاتحادات الوطنية الخمس، التي كانت أعربت عن رغبتها في استضافة كأس آسيا 2027، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد.

وتقدمت 5 اتحادات وطنية بملفاتها القانونية لاستضافة البطولة، أبرزها الملف الهندي، وملف السعودية، وأوزبكستان.

كما تقدمت تلك الاتحادات بنموذج أسئلة الدولة المضيفة، واتفاقية التعهد بعدم انتهاك حقوق الرعاة، وسيكون عليها تقديم رسالة التزام بتأدية متطلبات الاستضافة للبطولة قبل 30 أكتوبر 2020 ضمن المرحلة التالية، علماً بأنه سيتم الإعلان عن الدولة المضيفة لكأس آسيا 2027 خلال عام 2021.

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