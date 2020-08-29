إذاعة أمريكية: مستقبل ميسي بعد برشلونة سيكون خارج أوروبا

المصدر: البيان الإلكتروني

يزعم الصحفي الأرجنتيني الشهير مارتن ليبرمان، أن مستقبل الأرجنتيني الداهية ليونيل ميسي أيقونة نادي برشلونة الإسباني، ربما لا يكون في أي من الدوريات الأوروبية.

وتحفظ ليبرمان الذي يقدم برنامجا على شبكة «فوكس سبورتس» الأمريكية على عدم الإدلاء بأية معلومات قد تعرقل الخطوات المقبلة لـ ميسي الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 6 مرات- الرقم الأعلى لاعب كرة في العالم- لكنه ذكر أن ليو قد تلقى عرضا مؤكدا من أحد الأندية في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وقال ليبرمان في برنامجه الإذاعي: «ثمة شيء واحد قاطع مع مالك نادي إنتر ميامي، والخطة تتمثل في أن ميسي سينهي مشواره في صفوف إنتر ميامي وبراتب خيالي».

وأوضح الصحفي الأرجنتيني: «يستطيع (ليونيل ميسي) أن ينعم بالهدوء السائد في ولاية فلوريدا، وجمال ميامي حيث يمتلك ميسي بالفعل شقة هناك في برج بورش تاور».

وأضاف ليبرمان: «ميسي كان يأمل في أن يسدل الستار على مشواره الكروي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأبلغتني مصادري أن هناك اتفاق مبدئي تم بين اللاعب وبين مارسيلو كلور رئيس نادي إنتر ميامي، ومن ثم سينهي ميسي مشواره هناك».

وفجر ليونيل ميسي قنبلة من العيار الثقيل الثلاثاء الماضي حينما أبلغ إدارة العملاق الكتالوني عبر الفاكس برغبته في الرحيل عن أسوار الكامب نو، بعد مشوار طويل يمتد لـ 16 عاما مليئة بالإنجازات والألقاب الفردية مع البارسا.

ويجيء قرار ميسي غير المتوقع بعد احتقان الأجواء داخل نادي برشلونة ووصولها إلى نقطة الغليان عقب الخروج المهين من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (تشامبيونزليج) بعد الهزيمة المذلة بنتيجة 8-2 أمام بايرن ميونخ في دور ربع النهائي.



الهزيمة دفعت مسؤولي برشلونة على الفور إلى الإطاحة بالإسباني كيكي سيتين من منصب المدير الفني، وتعيين الهولندي المخضرم كومان بدلا منه.

كما أقالت الإدارة في النادي الكتالوني الفرنسي إريك أبيدال من منصب المدير الرياضي، ناهيك عن وجود خطط للتخلص من عدد كبيرة من النجوم في الميركاتو الصيفي الحالي، والذين لم يعد يرى مسؤولو البارسا أنهم سيضيفون إليه في الفترة المقبلة، وفي مقدمتهم المهاجم الأوروجواياني المخضرم لويس سواريز.

ويعتبر مانشستر سيتي الإنجليزي هو النادي الأوفر حظا للتعاقد مع ليونيل ميسي هذا الصيف، وهو ما أكدته صحيفة ليكيب الفرنسية أمس الجمعة حينما ذكرت أن والد اللاعب قد أبلغ إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي برغبته في الانتقال إلى السيتي.

ويدخل يوفنتوس الإيطالي أيضا منافسا قويا مع السيتي في صراع ضم نجم منتخب التانجو، كما يلقي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بكل ثقله من أجل الفوز بخدمات البرغوث.

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