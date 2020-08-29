مقابل 40 مليون دولار..ليدز يونايتد يضم أغلى لاعب في تاريخه

المصدر: وكالات

سجل نادي ليدز عودته "بقوة" إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن تعاقد مع المهاجم الإسباني رودريغو من فريق فالنسيا، محطما الرقم القياسي للنادي في التعاقدات بعد 20 عاما.

وكلف اللاعب الدولي الإسباني البالغ من العمر 29 عاما، والذي سجل 10 أهداف في 38 مباراة مع النادي والمنتخب الموسم الماضي، خزينة ليدز حوالي 30 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار).

وتتجاوز رسوم الانتقال 18 مليون جنيه إسترليني أنفقها ليدز على المدافع ريو فرديناند عام 2000 خلال فترة الإنفاق الضخم، الذي ساهم في الانهيار المالي للنادي وهبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2004.

وصعد ليدز إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي كفائز بدوري البطولة الإنجليزية، ويلعب فريق المدرب مارسيلو بييلسا أولى مباريات الموسم أمام ليفربول البطل في 12 سبتمبر

وقال رودريغو: "سأعمل مع أحد أفضل المدربين في كرة القدم. لقد قام بأشياء مهمة في أندية مختلفة وأنا متحمس للتعلم".

ولعب رودريغو مع سيلتا فيغو وريال مدريد عندما كان شابا قبل الانتقال إلى بنفيكا، وأحرز 27 هدفا في 67 مباراة وخسر نهائي الدوري الأوروبي عامي 2013 و2014 مع النادي البرتغالي قبل انضمامه إلى فالنسيا.

وفي 6 مواسم مع فريق "الخفافيش" الإسباني، سجل 59 هدفا في 220 مباراة وفاز بكأس الملك عام 2019.

ولدى رودريغو خبرة في كرة القدم الإنجليزية، حيث قضى موسم 2010-2011 في بولتون على سبيل الإعارة، وشارك في 21 مباراة وسجل مرة واحدة.

ولعب رودريغو، المولود في البرازيل، 22 مباراة مع منتخب إسبانيا وسجل 8 أهداف.

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