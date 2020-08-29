كورونا يغيب مدرب البطل الروسي فيدور إميليانينكو

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي فلاديمير فورونوف، مدرب البطل الروسي فيدور إميليانينكو في رياضة الفنون القتالية المختلطة MMA، صباح اليوم وفقاً لموقع "روسيا اليوم" إثر مضاعفات ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونعى إميليانينكو عبر حسابه على "إنستغرام" مدربه الذي وافته المنية عن عمر ناهز 55 عاما.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن فورونوف الذي كان يعاني سابقا من مشاكل في القلب، ظل في العناية المركز لعدة أيام قبل وفاته.

وكان فورونوف مدربا في الجودو والسامبو، وعمل في السنوات الأخيرة كمدير مدرسة.

وتولى فورنوف تدريب إميليانينكو منذ عام 1986 عندما كان عمره 10 سنوات، وعمل معه طوال مشواره المهني في السامبو والجودو والفنون القتالية المختلطة.

ونال فورونوف عدة جوائز وكرم كأفضل مدرب في روسيا عام 2014 في "كومبات سامبو" Combat Sambo.

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