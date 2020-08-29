تعرف على سبب غياب رونالدو عن تدريبات يوفنتوس

المصدر: البيان الإلكتروني

غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، عن تدريبات الفريق أمس، ضمن تحضيرات "السيدة العجوز" لبداية الموسم الجديد 2020-21.

وذكر الموقع الرسمي ليوفنتوس، أن رونالدو حصل على إذن بالغياب عن التدريبات باتفاق مع المدرب الجديد أندريا بيرلو، والنادي أيضا.

وأضاف أن "الدون" حصل على إذن للالتحاق بمنتخب بلاده، للتحضير لمواجهتي البرتغال أمام كل من كرواتيا والسويد، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأنهى كريستيانو رونالدو الموسم الماضي بالتتويج بلقب وحيد، وهو الدوري الإيطالي للمرة الثانية على التوالي، لكنه خرج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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