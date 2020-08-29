«غزو العالم» وتحطيم الأرقام طموح رونالدو

المصدر: ميلانو - أ ف ب

لم يفقد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس طموحه ويريد تعويض خيبة الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي، وأكد أنه يريد «غزو العالم» و«تحطيم الأرقام القياسية»، وكتب في حسابه على موقع «انستغرام»: «فيما استعد لموسمي الثالث مع «السيدة العجوز»، روحي وطموحي في أعلى مستوياتهما».

وتابع «الأهداف، الانتصارات، الالتزام، العطاء والاحتراف بكل قوتي والمساعدة الثمينة من زملائي وجميع أعضاء يوفنتوس، سنعمل جميعاً على غزو إيطاليا مجدداً، أوروبا والعالم ولتحطيم الأرقام القياسية».

ومنذ قدومه إلى إيطاليا، أحرز رونالدو37 هدفاً هذا الموسم في مختلف المسابقات، وهو رقم قياسي للاعب من «السيدة العجوز». وقال «لنقدم المزيد وأفضل، للنجاح في كل التحديات التي ستواجهنا، سنجعل كل سنة مغامرة أفضل من التي سبقتها والفوز بكل شيء من أجل المشجعين. لنكن حاملي هذا الصرح العظيم والعشق الفريد لهذا الفريق ونرتقي بتاريخه».

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