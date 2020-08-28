عمراني سبور يتعاقد مع موسى سو

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أعلن نادي عمراني سبور، تعاقده مع المهاجم السنغالي موسى سو (34 عاماً)، للدفاع عن ألوان النادي التركي في الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.

وسبق أن لعب سو في صفوف شباب الأهلي عام 2015، قادماً من نادي فنرباخشه التركي، مقابل 17 مليون يورو كما تردد وقتها، ولكنه لم يحقق النجاح المتوقع، والذي حققه قبلها مع العديد من الأندية.

ولعب سو من قبل في أندية مانتس، أمينس، رين وسيدان الفرنسية، وتألق بشكل لافت مع ليل الفرنسي، والذي لعب معه موسمين، سجل فيهما 31 هدفاً في 54 مباراة، قبل أن ينتقل إلى فنرباخشه في 2012، والذي سجل معه 52 هدفاً في 107 مباريات.

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