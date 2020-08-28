محرز ضمن قائمة لاعبي مانشستر سيتي المعروضة للبيع مقابل ميسي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الجمعة، عن تواجد اسم رياض محرز ضمن قائمة اللاعبين الذين ينوي مانشستر سيتي عرضهم على برشلونة في إطار صفقة التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويسعى السيتي إلى تقليص تكلفة الصفقة (700 مليون يورو) عبر عرض مجموعة من اللاعبين مقابل التعاقد مع ميسي، في حال تمسك إدارة النادي الكتالونية بقيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الأرجنتيني البالغ 33 عاما.

وقالت الصحيفة إن القائمة المعروضة للبيع تضم النجم الجزائري رياض محرز والمهاجم البرتغالي بيرناردو سيلفا والبرازيلي غابرييل جيسوس، إضافة إلى المدافعيين إيريك غارسيا (الذي يريده برشلونة) وأنجيلين.

بالمقابل أكد مصدر داخل النادي السماوي لهيئة الإذاعة البريطانية B.B.C، عدم وجود أي نية للتفريط في محرز وبرناردو وجيسوس خلال سوق الانتقالات الحالي، حتى ولو تعلق الأمر بالتعاقد مع ميسي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية بواقع 6 مرات.

وتخشى إدارة السيتي بشكل واضح من خرق قواعد اللعب المالي النظيف، بعد أن أنقذه حكم المحكمة الرياضية من قرار اليويفا حرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا بسبب خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن والد ميسي يجري المفاوضات حول الصفقة مع فيران سوريانو، المدير التنفيذي السابق لبرشلونة والحالي لمانشستر سيتي، وأن العرض يمتد لـ3 مواسم مع مانشستر سيتي، ثم سينتقل ميسي للعب في نيويورك سيتي بالدوري الأمريكي.

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